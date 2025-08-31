「人生舐めすぎ」大学生の話を盗み聞きし意見するクレーマーが異常すぎ｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第8話をごらんください。

ランチで入った店の、隣のテーブルで盛り上がっていた大学生の会話に「世の中を舐めている」と感じた問句さん。ナエくまさんにその時のことを愚痴り、話は終わりかと思いきや、どうやらその時に問句さんは、大学生に何か「言ってやった」らしいのです。





問句さんの不穏な視線に気づかず、盛り上がり続ける大学生たち。普通なら、平和なランチタイムです。





そんな大学生たちに、自分の想いを語りだす問句さん。ですが決して大学生と視線を合わせることはありません。





問句さんの言葉に、気付きを得て「ハッとしたのか」黙り込む大学生。



あくまで自分寄りの考え方ですが、おそらく違います。





まったく関係のない、隣テーブルのお客さんである問句さんから、「人生舐めすぎ」と言われて黙り込む大学生たち。



その場にいなかったナエくまさんでしたが、手に取るように様子が浮かびました。





関係のない大学生のことなんて、どうでもいいのではないか…ナエくまさんは言いますが、問句さんは「気になっちゃうのよね」と一蹴。



ほっといたれ、と思うナエくまさんですが、問句さんには伝わりません。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





