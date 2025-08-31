徳間書店より発売されている「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）より、すみぽん（高倉菫）さん、森脇梨々夏さんのグラビアカットが公開されました。



【写真】森脇梨々夏さんのキャミが汗だく！

『佐久間宣行のNOBROCK TV』で見せたピュアなリアクションで瞬く間に時の人となった森脇さんは夏らしい浴衣姿で登場。コンセプトである「熱」を表現すべく、真夏に汗だくになりながら鍋焼きうどんを食べるシーンにも挑戦。撮影後も「食べたい！」と完食した様子は、本誌の見どころのひとつです。



親しみやすいキャラクターで人気を集めるすみぽん（高倉菫）さんは、『ENTAME 36℃』でもその持ち味を存分に発揮。開放的な笑顔や無邪気に戯れる姿はもちろんのこと、白のレース水着ではこれまでにない“大人の表情”も見せています。「触れられそうで、触れられない」彼女を、「もっと近くで感じたい」と思わせる内容となりました。



『ENTAME 36℃』表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加さん。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華さんです。