人気アニメ「D4DJ」などで声優を務め、DJやコスプレイヤーなどとしてもマルチに活躍するつんこさんが週刊FLASH（光文社）最新号に登場。艶っぽいランジェリー姿のグラビアを披露しました。



【写真】服をめくりあげ88センチバストを見せつけるつんこさん

誌面では、艶やかな黒のランジェリーカットで大人の色香あふれるグラビアを披露。“美ヒップ”を強調した大胆なショットも収められています。インタビューでは、コスプレイヤーとして活動する中で、意識していることについて語っています。



つんこさんは6月にFLASHデジタル写真集『黒髪の誘惑』『かわいく、やわらかく』『贅沢な時間』が3冊同時リリースしたばかり。『黒髪の誘惑』では、極小のビキニ姿や、バスルームでのちょっと過激なカットが満載です。『かわいく、やわらかく』では過激な変型水着やセクシーなランジェリーにを身に着け、誰も見たことのない、彼女のすべてを公開。『贅沢な時間』でも、極小ビキニ、過激な変型水着、セクシーな下着に挑戦しています。



【つんこプロフィール】

T162・B88W62H89 学生時代からコスプレイヤーとして活動後、2019年に音楽プロジェクト『D4DJ』に登場する燐舞曲の「三宅葵依」役で声優デビュー。俳優、DJ、モデル、コスプレイヤーとしても活動。公式YouTubeチャンネル「人生詰んだを信じろチャンネル」で動画を投稿中。そのほか最新情報は、公式X（@tsunko_p）、公式Instagram（@tsunko_p）