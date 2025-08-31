2025年8月を頑張った「やぎ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
9日の満月頃、失うものと入るものの両方があったかもしれませんが、11日に思考を司る水星が「順行」してからは自分自身を顧みる余裕も生まれたのでは。そんな中、23日の新月頃からはこの先の計画も見え始め、26日頃からは次第に自分らしく過ごせるようになったはず。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）愛を司る金星、広がりをもたらす木星が「人間関係」のエリアへ。さまざまな人のサポートのもと、前を向ける時期でした。ただ、現実化の天体で、守護星の土星は「居場所」のエリアで「逆行」中。何でも自由にできるけれど、ワンオペの責任も重い、そんな状態もあったかもしれません。8月7日には行動を司る火星が「キャリアやライフワーク」のエリアに入っているので、さまざまな人からの働きかけで、動いていくときでもありました。
9月のアドバイス9月1日に「逆行」中の土星が「環境や伝達」のエリアに戻り、8日にはここで満月＆月食が。孤独感は落ち着き、さまざまな交流が生まれそう。また2日頃からの計画は、22日の新月＆日食で具体的に始めるとよさそう。じっくり検討しつつも大胆さをもって動いて。
