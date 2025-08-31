北海道「トカチカラ」から新登場！キャラメル香る甘じょっぱいポテトスナック

北海道の豊かな大地が育んだじゃがいもを使った、JALUXオリジナルスイーツブランド「トカチカラ」から待望の新作が登場しました。その名も「十勝キャラメルポテト」。一口食べれば広がる甘じょっぱい風味とカリッとした食感は、新感覚のポテトスナックとして話題になりそうです。旅行のお土産にも、自分へのご褒美スイーツにもぴったりの逸品です。

甘さと香ばしさが絶妙な新感覚スナック

真空フライ製法で揚げられた十勝産じゃがいもは、旨味を逃さず凝縮。そこに香ばしいキャラメルをまとわせることで、外はカリッと、中はホクホクの絶妙な食感に仕上がっています。

程よい甘さとポテトの自然な風味が絶妙に重なり合い、大人から子どもまで楽しめるスナックに♪食べきりサイズの個包装（1箱6袋入り）だから、分けやすく持ち運びにも便利です。

販売は空港や人気スイーツ店で♡

「トカチカラ 十勝キャラメルポテト」は、北海道の玄関口・新千歳空港と帯広空港のJAL PLAZA、地元の人気スイーツ店「十勝トテッポ工房」、さらに羽田空港 JAL PLAZA FLIGHT SHOPでも販売されています。

価格は1箱6袋入りで1,188円（税込）。北海道内の観光土産店でも展開されるので、旅行や帰省の際のお土産選びにぴったりです。

商品情報をチェック！

トカチカラ 十勝キャラメルポテト



サイズ：個包装（食べきりサイズ）

販売場所：新千歳空港JAL PLAZA／帯広空港JAL PLAZA／十勝トテッポ工房／羽田空港JAL PLAZA FLIGHT SHOP／北海道内観光土産店

北海道旅の新定番お土産に♡

十勝産じゃがいものおいしさをぎゅっと閉じ込めた「トカチカラ 十勝キャラメルポテト」は、甘さと香ばしさのバランスが絶妙な新感覚スイーツです。

空港や観光地で手軽に購入できるので、北海道旅行のお土産にはもちろん、ちょっと特別なおやつとして自分へのご褒美にもぴったり。北海道の自然の恵みを感じられるひと箱を、ぜひ手に取ってみてください♡