2025年8月を頑張った「いて座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
9日の満月頃は、理性を優先させることで、難局を乗り切る場面もあったのでは。また23日に太陽が「キャリアやライフワーク」のエリアに入り、同じ日に新月もありました。仕事ではこの頃が切り替えに。26日には金星の移動もあり、旅気分が高まってもいるかも。9月にかけて、週末だけでも旅行するのもおすすめ。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）広がりをもたらす守護星の木星、愛を司る金星の影響で、過去に思いが戻りがちなのが8月でした。思考を司る水星は、8月11日に「順行」しますが、境界を曖昧にする海王星や現実化の天体、土星の「逆行」は続き、ノリだけで進めると失敗しがちだったかも。7日には行動を司る火星が「仲間や未来」のエリアに入ったため、ちょっとしたことでトラブルになることもあったかもしれません。
9月のアドバイス9月1日に土星が「居場所」のエリアに戻り、8日にはここで満月＆月食が。2023年3月以来の課題の中で、最後のステップが待っていそう。一方、2日頃から企画を始めたことは22日の新月＆日食に結実の予感。8月の下旬からのアイデアなら、なおのこと成功の可能性が。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)