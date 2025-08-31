¡Ö¸ºÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥Èà¥Ç¥Ë¥à¤Ñ¤Ã¤Ä¤Ñ¤Äá»º¸å¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¡û¡û¡û¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×
Íè·î¤«¤é¸ºÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡ªµ¤¹ç¤¤¡ª
¡¡2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò69¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÚÀº»Íå¤µ¤ó¤¬7·î¤Î½Ð»º¸å½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÀ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤¤¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö¤³¤ÎÄÌ¤ê¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍè·î¤«¤é¸ºÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡ªµ¤¹ç¤¤¡ª¥¬¥Ã¥Ä¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»º¸å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Ñ¤Ã¤Ä¤Ñ¤Ä¡ª¡ª¡ª¤±¤É¿©¤ÙÊª¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°ÅÓ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¡û¡û¡û¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö»º¸å¤ÎÊìÂÎ¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤«¤é¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¸åÇÚ°éÀ®¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÚÀ¤µ¤ó¤Ï16Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£21Ç¯8·î¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯9·î¡¢»ê³Ø´ÛÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£