「新しい仲間が増えたね！」990万人超えYouTuber、保護猫と眠る姿に「世界一幸せな猫」の声
YouTuberのすしらーめん《りく》（以下、りく）さんは8月30日、自身のInstagramを更新。保護猫の姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「この動画何回も見ちゃう。かわい過ぎる」「末永くりっくんと一緒にいれたらいいな〜」「こてんちゃん！世界一幸せな猫だと思います……！」「尊い」「ずっと膝に乗ってて動けなくなっちゃいそう笑」「りくくんの元ですくすくと幸せに育ちますように」「新しい仲間が増えたね！」「こんなに懐く猫ちゃんいるのですね」「たまらん」「みんなのアイドルになると思います」との声が寄せられました。
【写真】すしらーめん《りく》、保護猫と眠る姿公開！
「みんなのアイドルになると思います」りくさんは「すぐコテンとひっくり返るので、保護猫ちゃんの名前はコテンにしました！よろしくね」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目では、りくさんの膝で眠る子猫の姿を公開しました。りくさんも同じようなポーズをとっており、思わずほっこりしてしまうショットです。
『学校にやってきた迷子のネコ』りくさんは29日、YouTubeで『学校にやってきた迷子のネコ』と題した動画を公開し、子猫との出会いの様子を披露しました。コメント欄では、「この猫あまりにも飼い主選びに成功し過ぎている」「マジモンの優しさが見える」「命の大切が分かってる」といった声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)