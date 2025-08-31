8月30日、名古屋市最大のライブハウス型ホール「COMTEC PORTBASE」は熱気に包まれていた。人気バンド「MY FIRST STORY」の「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025」が開催、大いに盛り上がっていたのだが……ライブは途中で急遽中止となってしまった。

「ボーカルのHiroさんの喉の不調が原因です。応急処置を行ったものの、“歌唱が厳しいと判断”され、当日30日と翌日31日の公演延期を発表することになりました。Hiroさんは泣きながらステージに登場、集まった観客に謝罪をしていたそうです」（芸能担当記者）

Xでも中止に関する書き込みが相次いだが、多くは実に好意的。

《ひろめちゃくちゃ泣いてて母性くすぐられてしまった、、、、、、いいんだよ泣かないで》

《声が出ない中ステージに戻ってきて『高いチケット代を払って今日を楽しみに予定を空けてきた皆さん本当に申し訳ございません』と涙を流して謝ってるHiro》

と、Hiroの誠実な謝罪に心を震わせるファンが続出。さらに、妻であるモデルの山本舞香や、バンドの他のメンバーも“神対応”を見せたとの書き込みが。

《メンバーのサイン貰えて握手も会話も出来たし中止になった後の対応最高だったよ？ 中止になっても満足して帰れたもん！ 関係者席でファンサしてくれてた舞香様もHIROが泣きながら出てきたら 飛んでったし愛感じた》

《私にとって初回収の曲が盛りだくさんで本当に本当に楽しかった サイン並んでる時フラフラだったけど無事3人にサイン貰えて少し会話も出来て握手もしてもらって死んだ マイファスありがとう！！！！ ひろゆっくり休んでね！！！！》

ツアーTシャツにサインを入れてもらったという多くのファンが、Xで喜びの投稿を行った。

「混乱が生じることなく、チケットの払い戻しも迅速。すばらしい対応が評価されています。関係者席でファンに応えた妻の山本さんとの仲も順調の様子で、ピンチの時こそ“夫婦愛”を見せつけたという形ですね。8月28日に『カルバン・クライン原宿』で行われたイベントに出席した山本さんは、へそ出しのセクシーな姿で《いつか子どもができたら》と語っていました。バンド活動も結婚生活も死角なしといった感じですね」（前出・記者）

振替公演は10月20日、21日に同じ場所で行われる予定。今度こそ、Tシャツの“空いた場所”にHiroのサインを入れてもらうのを、ファンは楽しみにしているようだ。