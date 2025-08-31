ジミー・フォックス以来の記録にファンも驚愕

ドジャースの大谷翔平投手が93年ぶりの記録を達成したと、米データ会社「オプタ・スタッツ」が伝えた。今度は“史上最強の右打者”の1人に挙がる人物以来で、ファンからは「ボンズのMVP7度を破れるのはオオタニだけだ」「オオタニは別世界にいる」と、あらためて驚異の記録に驚きの声が出ている。

オプタ・スタッツの公式X（旧ツイッター）は30日（日本時間31日）に「9月より前に120得点、90四球、45本塁打を記録したのは、1932年のジミー・フォックス以来」と紹介した。フォックスは同年、最終的に151得点、116四球、58本塁打、OPS1.218という圧倒的な数字をマーク。翌1933年には3冠王に輝くなど、1930年代を代表する右の大砲として知られる。通算534本塁打、首位打者2回、本塁打王4回、打点王3回を獲得した。

大谷は今季ここまでナ・リーグ2位の45本塁打。得点は両リーグで断トツの123をマークし、昨年記録したキャリアハイの134得点に迫る。さらに90四球もキャリアハイの96（2021年）を上回るペースとなっている。

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手と、どちらがMVPかを予想する議論も白熱しているが、明らかになった93年ぶりの記録に「MVP！」と大谷の勝利を確信する声も。SNSでは「過去の偉大な記録を掘り起こす翔平ちゃん。まだまだ知らない記録が有るんやな」「ベーブ・ルースの記録更新が一通り終わったら次はジミー・フォックス以来ですか」「二刀流とか50-50とかで麻痺してるけど、1932年以来ってえぐい記録やな。なんかもう驚きはしないけど」などの反応が見られる。（Full-Count編集部）