◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神―巨人（３１日・甲子園）

巨人は３０日に２５歳の誕生日を迎えた横川凱投手が２勝目を目指して先発。３回に四球と２連打で１点を先取され、５回まで５安打１失点。打線は２回の無死二、三塁の好機を生かせないなどあと一本が出ず、阪神の先発・才木浩人投手に５回４安打無得点に抑えられている。

巨人は初回、１死から泉口友汰内野手が１２試合連続ヒットとなる中前打で出塁したが、３番に入る岡本和真内野手は二飛、４番・岸田行倫捕手は中飛に終わった。

２回の巨人は吉川尚輝内野手が中前打、６番でスタメン出場の中山礼都内野手が左翼線二塁打で続き無死二、三塁をチャンスを作ったが、リチャード内野手の二直で二塁走者の中山が飛び出し痛恨の併殺。後続も倒れ、絶好の先制の好機を生かせなかった。

横川は１回を３者凡退。２回は佐藤輝明内野手が先頭で中前打、大山悠輔内野手には四球で無死一、二塁。熊谷敬宥内野手の送りバントは横川が好フィールディングで三塁封殺し、１死一、二塁。小野寺暖外野手の左前打で満塁とされたが、坂本誠志郎捕手を三ゴロ併殺打に仕留め、無失点で切り抜けた。

しかし横川は３回に先取点を許した。１死から近本光司外野手に四球、中野拓夢内野手には左前打された１死一、二塁から、森下翔太外野手に左前タイムリーを打たれ、１点を奪われた。

１点を追う巨人は４回、岡本が先頭で右翼線二塁打したが、岸田は左飛、吉川、中山は連続で空振り三振に打ち取られ、２回に続いて無死の走者を生かせなかった。

４回の横川は大山、熊谷を連続で空振り三振、小野寺も見逃し三振と３者連続三振で抑えた。

５回は先頭の坂本に左前打、才木の送りバントを横川が二塁に送球し（記録は犠打野選）無死一、二塁。近本を左飛、中野は二ゴロ併殺打に抑え、追加点は許さなかった。

横川の投球について杉内俊哉投手チーフコーチは「投げている球は悪くないけれど、四球からの失点は良くないね。コースを狙いすぎず、相手バッターを振らせることをイメージして投球してほしい」と話した。