ロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカルＨｉｒｏが３１日、自身のＳＮＳを更新。３０日の愛知公演が途中で中止になったことを謝罪した。

Ｈｉｒｏは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、 本当にごめんなさい。 折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」とファンに向けて謝罪。「自分自身ＬＩＶＥ途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした。 あの瞬間に中断するという決断をしたのはこのままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄（すご）く失礼な事だなという判断で昨日、今日のＬＩＶＥを見送らせてもらいました。とても悔しかったし、とても情けなかったです。 でもそれも全て自分の至らなさからでした。 楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい」と経緯を説明した。

３０、３１日に愛知・ＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥで予定されていた公演は、３０日の途中で中止され、両日とも１０月に同所での振り替え公演が決まった。「必ず振替公演、全力な状態で挑むので、 それまで待ってていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

ライブツアーの次回公演は９月５、６日に京都・ＫＢＳホールで予定されている。