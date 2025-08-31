ＪＯ１やＩＮＩを輩出した日本最大規模のオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」から誕生した第３弾グループで、初の女性グループオーディションから誕生した１１人組「ＭＥ：Ｉ（ミーアイ）」のメンバー・ＴＳＵＺＵＭＩが活動再開することが３１日、所属事務所「ＬＡＰＯＮＥ ＧＩＲＬＳ」の公式サイトで発表された。

公式サイトでは「いつもＭＥ：Ｉへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます」と書き出すと「弊社所属 ＭＥ：Ｉ ＴＳＵＺＵＭＩに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し８月３１日の【２０２５ ＭＥ：Ｉ １ＳＴ ＡＲＥＮＡ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ”ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＥ：Ｉ”】 への出演をもって活動を再開させていただきます」と報告した。

続けて「ＴＳＵＺＵＭＩの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、ＴＳＵＺＵＭＩおよびＭＥ：Ｉへのご支援を賜りますようお願い申し上げます」とした。

ＴＳＵＺＵＭＩは２４年８月３日に適応障害のため活動を長期で休止することを発表。約１年ぶりの復帰となった。

グループでは今年３月にＣＯＣＯＲＯ、７月にはＲＡＮが活動休止している。