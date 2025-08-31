◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜―イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

先発を任された阿部さくら（３年）＝神戸弘陵＝が、松井秀喜氏から空振り三振を奪い、２回無失点と好投した。「初回は緊張してあまり覚えてないけど、大きな舞台でプレーできて、いい経験ができた」と振り返った。

初回、１番・イチロー氏を２球で追い込むと、カウント２―２から１１７キロの直球で二ゴロに仕留めた。２番・松井稼頭央氏には中前打を許したが、３番・松坂大輔氏をフルカウントから遊ゴロに。２死一塁では、４番・松井秀喜氏を２ストライクから１１６キロの直球で空振り三振を奪い、元メジャーリーガーらを抑えた。「狙ったコースに投げられた。自信のあるストレートで三振を取れてよかったです。９０点です」と胸を張った。

阿部は、今春のセンバツ決勝で完投勝利し、神戸弘陵を３連覇に導いたエース。松井氏が「アウトコースぎりぎりの、消える魔球でした」とたたえれば、イチロー氏も「打席が終わって、今まで一番いい投手とベンチで伝えた。女子高生の壁として速い真っすぐを投げられないけど、１球目で越えるかもと驚きました」と評価した。阿部は「すごくうれしいです。女子野球をもっと盛り上げていけるような投手になりたいです」と笑顔を見せた。