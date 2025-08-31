２０００年前後に“ＣＭ女王”として君臨した女優・加藤あい（４２）が美スタイルを披露した。

３１日にインスタグラムを更新。「初めて行ったパワースポットと、ＳＥＰＨＯＲＡで買ったアイテムでも特に気に入ったアイテム達」とつづり、カラフルなスイーツやアサイー、購入したコスメなどを紹介した。

さらに、ショートパンツからはスラッとした美脚を見せ、ハッシュタグで「ショートパンツは旅先限定」と記した。

この投稿には「とっても素敵です！」「ウルトラスーパー綺麗」「え〜っ、旅先限定…勿体無い」「同年代の憧れ」「可愛いすぎる〜」などの声が届いている。

加藤は「池袋ウエストゲートパーク」や「海猿 ＵＭＩＺＡＲＵ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」などの話題作でヒロインを務め人気に。数々の広告に出演し、２０００年前後には“ＣＭ女王”として君臨した。

プライベートでは２０１３年に一般男性と結婚し、１５年に第１子、１８年に第２子、２２年に第３子を出産。昨年１０月にファッションブランドのイベントに出演し、約８年ぶりに公の場に姿を見せた。