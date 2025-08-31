◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜０―８イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

「イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」が、「高校野球女子選抜」に快勝して、２１年から５連勝となった。

「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）は１安打を放ち、投げても９回１安打完封で最速１３５キロをマークし、毎回の１４三振を奪った。「４番・中堅」の松井秀喜氏（５１）は３回の２打席目に２年連続弾となる先制の豪快な３ランを右翼席ポール際に運んだ。観客は２万１２３３人が集まった。

５年連続の完投となったイチロー氏。完封は２１、２３年に続き３度目だが、被安打１は最少、１４Ｋは２１年の１７Ｋに次ぐ多さだった。だが、試合後にイチロー氏は約２週間前の練習で右肩に違和感を訴えて、この日の登板に黄色信号がともっていたことも明かした。

「実は練習試合をやった時に、以前痛めた肩がまた再発まではいっていないですけど、浅かったけど、２週間ちょっと前の話ですけど、マウンドに立てないかもと思った。いったんシアトルに戻る予定だったけど、日本に滞在して治療に充てた。そんな経緯があったので、ホッとしています。それ（練習試合）が１４日だったので、そのあと何日か１５〜１７日くらいはノースローだった。色んな方に治療でお力添え頂いて…」。

そんなぎりぎりの状態でも５１歳で完封したのはさすがだった。