©OVERSE/KING RECORDS

Rain Treeが本日8月31日（日）にP.O.南青山ホールにてRain Tree＜ファンクラブイベント#8＞。を開催し、3rdデジタルシングルを2025年年内にリリースすることを発表した。

イベント当日は暑い夏を吹き飛ばすような涼しげな浴衣姿で登場したメンバー15名（※加藤柊、黒沢禾恋は活動休止中のため不参加）。ファンと交流する楽しいイベントにて、メンバーを代表してリーダーの新野楓果から新作リリースのサプライズ発表がなされた形だ。

8月24日（日）には、ららぽーと立川立飛で行われた＜Rain Tree真夏のフリーライブ〜君と過ごす初めての夏〜＞第2部において観客動員873名を記録し、目標にしていた“観客動員700名以上”を見事達成したことで1周年1stワンマンLIVEの開催が発表されたばかり。2週続けての発表にファンからは喜びの歓声が上がった。

リリース決定に際し、メンバーからのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■綾瀬ことり コメント

いま私たちの事を応援してくださっている方を含め、この3rdデジタルシングルをきっかけに沢山の方にRain Treeをもっと好きになっていただけるようにメンバーみんなで制作に取り組みたいと思いますのでみなさん楽しみにしていてくださいっ！

■遠藤莉乃 コメント

フリーライブを通して自分の強みや足りないところを見つけられたり、ファンの方の言葉で活動に対してもっと努力することができたので、期待以上のRain Treeをこのシングルで見せられたらいいなと思っています。そして私は新人アイドルって言えるこの期間がすごく大事だと思っているのでRain Tree17人で切磋琢磨し合って、多くの人に知ってもらい、このグループをもっと好きになってもらえるシングルにしたいと思いました。

フリーライブの目標を達成したタイミングなので、もっと勢いをつけられるように頑張ります！！

■片瀬真花 コメント

2ndデジタルシングルのリリイベ、フリーライブの期間を終えメンバー、そしてファンの方ともより一体感を感じられるようになったと思います。デビュー1周年にむけ、より多くの方々に私たちの魅力が伝わり3rdデジタルシングルも盛り上がっていけるよう、みんなで楽しみながら、楽曲の良さを最大限届けられるよう全力で頑張っていきたいと思います。今回のシングルもたくさんの方に愛していただけますように！

■水野乃愛 コメント

Rain Treeは今年の夏にフリーライブを開催し、パフォーマンス力がグループ全体で向上したと思うので3rdデジタルシングルも期待していていただきたいです。

◆ ◆ ◆

©OVERSE/KING RECORDS

◾️セットリスト

2025年6月28日（土）タワーレコード吉祥寺パルコ店 屋上イベントスペース

※観覧無料

13:00〜 ミニライブ

13:45〜 特典会 セットリスト

M1「恋愛変格活用」

M2「３秒ルール」

M3「つまり」

M4「恋愛変格活用」

イベント情報 ■フェス・イベント出演情報 ＜@ JAM EXPO 2025 supported by UP-T＞

8/30日(土)：横浜アリーナ（キウイステージ） ＜未来のマネーフェス2025＞

9/13(土)：大手町三井ホール ＜SPARK2025 in MAKUHARI＞

9/14(日)幕張メッセ国際展示場9-11ホール ＜ 日韓ミュージックショー（NKMS）＞

9/22(月):パシフィコ横浜 国立大ホール ＜STARRZ TOKYO 2025＞

9/23(火・祝):日本工学院アリーナ ＜ぐんまちゃんアイドルフェスティバル＞

10/13(月・祝)：群馬県庁県民広場前 ＜GIGA•GIGA SONIC presented by UtaTen / チェキチャ 〜推ししか勝たん！君と僕とのギガ推し祭🏮〜＞

10/18（土）:幕張メッセ国際展示場ホール7-8 ■推しを自慢してみるなど。(TikTok)



「恋愛変格活用」音源を使用したTikTok動画の投稿が2025年6月28日よりスタート。

「推しを自慢してみるなど。」(@jimannoanetati)