◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。5回に2者連続四球でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。

5回に突如乱れた。2者連続四球で無死一、二塁とピンチを迎えた。コーチがマウンドに向かい、時間を取ったものの、9球連続ボール。投ゴロの間に1死二、三塁とランナーを進められたが、松葉を投ゴロ、岡林を二ゴロに仕留めた。

17日の前回対戦は左打者9人と対峙（たいじ）。この日も7番のロドリゲスが唯一の右打者で、8人の左打者との対戦となった。3回までパーフェクト投球を披露したが、4回に初安打を許すと、左打者・上林には死球を与えた。1死一、二塁とされたが、中飛、空振り三振と後続を抑え、無失点で切り抜けた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点、5奪三振と好投。最速は156キロをマークした。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に救援陣が同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。