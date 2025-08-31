付き合ったときはやさしかったのに、次第に見下す言い方をしたり自分に従わせようとしたり、彼氏の言動が変化していくことに恐怖を感じたことがある人もいるのではないでしょうか。これは典型的なモラハラ彼氏の特徴です。彼氏の言いなりになっていたほうが楽だと思って我慢してしまう人もいるかもしれませんが、勇気を出して別れるほうが自分のためでもあります。今回は、モラハラ彼氏に別れを告げた話をご紹介いたします。

モラハラに耐え続けた彼女の反撃

「彼氏のモラハラ発言や度重なる浮気に限界を感じて、別れを告げることにしました。一人じゃ不安だから友人にも付いてきてもらったのですが、私が『別れてください』と言うと彼氏はブチ切れ。友人がいるからキレることはないだろうと思ったけど、そんなことお構いなしで『俺に振られたら一生独り身のくせに！』『そんなこと言ったら後悔するぞ！』と言ってきました。でも私の気持ちは変わりません。今までなら彼氏に言い返すことはできなかったけど、この日は『あんたなんかと一緒にいるくらいなら独り身のほうがよっぽどマシよ！』『もうあんたなんか必要ない』『今まで我慢してた自分が信じられない』と言うことができました。今まで我慢してたぶん、言いたいことが言えてスッキリしましたね！ 友人は目の前でモラハラ発言を聞いてドン引きしてたけど、なんでこんな変な人と付き合ってたんだろ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ モラハラ彼氏に従い続ける人生なんて苦痛でしかありません。自分と別れたら後悔するだなんて、勘違いも甚だしいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。