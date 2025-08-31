岩井勇気 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が29日に自身のXを更新。驚異的なくじ運の強さだったことを報告した。

【写真あり】ハライチ・岩井勇気の驚異的な神引き　たった2回で『仮面ライダークウガ』一番くじA賞

　この日から『仮面ライダークウガ』の一番くじが開始。岩井は「特撮好きの義母から、仮面ライダークウガの一番くじが今日発売されたから見かけたらくじ運良い俺に2枚引いておいて欲しいと頼まれた。さっきコンビニで2枚引いたらコレ」と添えられた写真にはA賞の「ONDIMENSION 仮面ライダークウガ マイティフォーム」が写っていた。「さすが運営に愛されているだけある。今日発売でA賞持ってかれた店舗さんごめんね」と結んでいた。

　これにファンは「義母孝行ですね！すごい」「くじ運、良すぎ！宝くじ買いましょう笑」とコメントしていた。