¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢Â©»Ò¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¡Ö»ß¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡¡¼«¿È¤ÎÎø°¦Åª¤Ê¶¯¤ß¤â¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Night¡Ù¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£6·î¤ËÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Âè1»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¥·¡¼¥º¥ó6¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥º¥é¥ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖSeason6¡×¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£À®Î©¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥Õ¥£¡¼¥Ê¡õ¤«¤Ä¤è¤·¡¢¤Þ¤¤¤«¡õ¤·¤ó¡¢¤é¤ë¤à¡õ¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡¢¤ß¤ì¤¤¡õ¤À¤¤¤¹¤±¡¢¤»¤«¤¤¡õAN¡¢¤æ¤¦¤¿¡õ¤«¤Û¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤â ¡¢sae¡¢¤¢¤æ¤È¡¢¤ê¤¯¤âÅÐ¾ì¤·¡¢7Çñ8Æü¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢6·î¤ËÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÒÃË»ù¤ËÏÃÂê¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ê¡¢¡Ö¤â¤·Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö»ß¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥Èºî¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼«¿È¤ÎÎø°¦Åª¤Ê¶¯¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°µÅÝÅª¤Ê»ñ¶âÎÏ¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
