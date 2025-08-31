新潟県関川村で31日、川遊びをしていた中学生が川の中で溺れ、その後、救助されましたが、意識不明の重体となっています。



事故があったのは関川村上関の荒川左岸です。



警察や消防によりますと31日午後4時頃、男子生徒は友人6人と荒川に遊びに来て、そのうち4人で左岸の温泉橋のほぼ下の付近で川遊びをしていたところ、体勢を崩して川の中に溺れ、その後、姿が見えなくなったということです。



午後4時20分すぎ、女性の声で「中学2年生の男の子が遊泳中に行方が分からなくなった」と119番通報がありました。男子生徒の友人が関係者に連絡し、関係者の女性が消防に通報していました。現場には保護者などの大人はいませんでした。



警察と消防が捜索していたところ午後5時半すぎ、消防署員が温泉橋付近で川の中から男子生徒を発見し救助。男子生徒は上下の衣服を着用した状態で、溺れた付近の川の中で発見されました。



男子生徒は県内の中学生で、搬送時、意識のない状態だったといいます。ドクターヘリで新潟市内の病院へ搬送されましたが、意識不明の重体ということです。

