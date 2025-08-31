「ロッテ４−３ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが連勝で開幕カード以来今季２度目のソフトバンク戦カード勝ち越しを決めた。

１点先制された直後の二回、佐藤が２試合連続となる３号同点ソロ。「取られた後だったのですぐに取り返せたことは良かったです。後ろに繋ぐ気持ちで行って結果こうなったので良かったです」と振り返った。

三回には西川、上田の連打で無死一、三塁とし、捕逸で決勝点を奪取。さらに無死一、三塁として佐藤の二ゴロの間に加点した。四回には友杉のプロ１号左越えソロで１点を追加。友杉は「遂に出ちゃいました。カウントも３ー１だったので真っ直ぐだけ狙ってしっかり振りに行くことができました。プロ野球生活で１本ぐらい打ちたいなと思っていたので良かったです（笑）」と喜んだ。

先発の小島は６回を毎回の１０安打されながら２点に抑え、チーム単独トップの７勝目。二回は無死から４連打で先制の１点を献上。なお無死満塁のピンチだったが、上位打線を打ち取った。その後も安打を浴びながら六回の谷川原にソロによる１点にしのいだ。

「今日は野手のファインプレーと、野手のみなさんのバッティングで試合を作れた形なので、感謝したいです」とコメントした。