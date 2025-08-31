明後日2日(火)までは、西日本や東日本の内陸を中心に、強烈な日差しが降り注ぎ、体温を超える危険な暑さとなるでしょう。関東甲信の内陸では、最高気温が40℃に迫る所もありそうです。3日(水)以降は曇りや雨の日が増える見通しです。気温は引き続き平年を上回ることが多いものの、今日31日(日)のような暑さは収まるでしょう。4日(木)から5日(金)は、前線や熱帯擾乱の影響を受けて東日本や西日本の太平洋側で大雨の恐れがあります。

中国地方〜関東甲信、北陸 9月スタートは危険な暑さ

明日9月のスタート1日(月)は、40℃に迫るほどの暑さはないものの、九州から東北の内陸を中心に35℃以上の猛暑日となるでしょう。

特に、中国地方から関東甲信や北陸では、体温を超える暑さが予想されています。最高気温は鳥取、名古屋、福井などで38℃くらいまで上がるでしょう。



明後日2日(火)も全国的に9月とは思えない暑さで、特に関東甲信の内陸では、再び40℃に迫る酷暑になる所がありそうです。



新学期を迎える所もありますので、通学の際は熱中症対策を万全になさってください。

西日本〜東日本 9月3日(水)以降は定期的に雨 危険な暑さエリアは減少傾向

3日(水)以降は、太平洋側を中心に低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。



3日(水)は九州から関東の内陸で35℃以上となる所があるものの、日差しが少なくなる分、猛暑日地点は減少しそうです。



4日(木)は、西日本や東日本の太平洋側を中心に曇りや雨で、記録的な暑さが続いる近畿や東海でも、35℃以上になる所はない見込みです。東京都心は30℃に届かず、8月11日(月)以来、久しぶりに真夏日から解放されそうです。



5日(金)以降は、晴れるエリアの内陸では猛暑日となる所があるでしょう。ここ数日の酷暑と比べると暑さがトーンダウンしますが、気温は全国的に平年を上回り、残暑が続きそうです。

9月4日(木)〜5日(金)関東から九州の太平洋側で大雨の恐れ

週の中頃は、前線や熱帯擾乱の影響で、久しぶりにまとまった雨が降りそうです。



特に、4日(木)から5日(金)は、東日本や西日本の太平洋側などで雨量が多くなり、沿岸部を中心に4日(木)は24時間でで200ミリを超える予想がされています。2日間の雨量では四国などで400ミリ以上と、大雨になる恐れがあります。



熱帯擾乱の発生や発達の程度にはまだ幅があるため、今後の情報にご注意ください。