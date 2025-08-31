世界的人気を誇る日本人女子レスラーが、自身の“キャラ”を全う。ある意味“神対応”ともいえる振る舞いで、ブーイングするキッズたちを笑顔にする動画が話題となっている。

【映像】日本人美女、ブーイングのキッズを笑顔にする“煽りパフォ”

注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。ジュリアは昨年9月にWWEの第3勢力「NXT」への加入が発表。今年1月にはNXT女子王座を獲得した。

さらに、5月17日には「SMACK DOWN」に昇格することが発表されると、さらに日本時間6月28日に開催された「SMACK DOWN」ではWWE女子US王座戦でゼリーナ・ベガに勝利しWWE女子US王座を戴冠している。

そんなジュリアは日本時間8月28日にWWE欧州ツアーのハウスショーに登場すると、試合終了後に最前列にいた観客の子どもたちに向けてベルトを高々と掲げる。子どもたちが大ブーイングでジュリアを罵倒する中、本人は動じることなく雄叫びを上げて威嚇した。

このジュリアの姿をWWE公式Xが紹介すると、ファンからは「容赦ないな笑」「ヒールしっかり徹底してて最高」「ある意味ではジュリアの神対応ってところだな」「子どもたちにとっても良い思い出になったはず」といったコメントが集まった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved