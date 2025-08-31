ガーリー系からストリート系まで！Ray㋲の「ご自慢Tシャツ」をご紹介♡

夏のおしゃれにTシャツは欠かせない！そこで今回は、Ray㋲の乃木坂46・金川紗耶、本田紗来、中川紅葉が愛用する「ご自慢Tシャツ」をご紹介します。それぞれのこだわりがわかるコメントもお届け。モデルの私服は、普段のコーデに悩んだときの参考になること間違いなしです...！

Ray model clip vol.78 テーマ：Ray㋲のご自慢Tシャツ図鑑 1枚で勝負するTシャツは夏のおしゃれの見せどころ！ 個性たっぷりでそれぞれのこだわりが詰まったお気に入りTを見せてもらいました。

Check! 乃木坂46・金川紗耶 ＃ F.ILLUMINATEのTシャツ＃ストリートなロゴがポイント 「F.ILLUMINATEのイマドキなストリート系Tシャツが自慢です♡ ダボッとしたパンツにあわせてるよ。値段も約4,000円とお手頃〜」

Check! 本田紗来 ＃メガネがおちゃめ＃ドッグTをヘビロテ 「NICE CLAUPで買ったドッグフォトT！がこの夏のヘビロテ。実家で7匹のワンちゃんを飼っているので犬アイテムに目がないんです」

Check! 中川紅葉 ＃念願だったMETALLICAの古着Tシャツ＃バンドTを収集中です 「ロゴTが大好き！特にバンドTを集めるのが好きで、今年はついにMETALLICAをゲットしました。 古着屋さんで3,000円ほどでしたが、絵柄に惹かれました」

Ray編集部 副編集長 小田和希子