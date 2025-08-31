ガーリー系からストリート系まで！Ray㋲の「ご自慢Tシャツ」をご紹介♡
夏のおしゃれにTシャツは欠かせない！そこで今回は、Ray㋲の乃木坂46・金川紗耶、本田紗来、中川紅葉が愛用する「ご自慢Tシャツ」をご紹介します。それぞれのこだわりがわかるコメントもお届け。モデルの私服は、普段のコーデに悩んだときの参考になること間違いなしです...！
Ray model clip vol.78
テーマ：Ray㋲のご自慢Tシャツ図鑑
1枚で勝負するTシャツは夏のおしゃれの見せどころ！
個性たっぷりでそれぞれのこだわりが詰まったお気に入りTを見せてもらいました。
Check! 乃木坂46・金川紗耶
＃ F.ILLUMINATEのTシャツ＃ストリートなロゴがポイント
「F.ILLUMINATEのイマドキなストリート系Tシャツが自慢です♡ ダボッとしたパンツにあわせてるよ。値段も約4,000円とお手頃〜」
Check! 本田紗来
＃メガネがおちゃめ＃ドッグTをヘビロテ
「NICE CLAUPで買ったドッグフォトT！がこの夏のヘビロテ。実家で7匹のワンちゃんを飼っているので犬アイテムに目がないんです」
Check! 中川紅葉
＃念願だったMETALLICAの古着Tシャツ＃バンドTを収集中です
「ロゴTが大好き！特にバンドTを集めるのが好きで、今年はついにMETALLICAをゲットしました。 古着屋さんで3,000円ほどでしたが、絵柄に惹かれました」
