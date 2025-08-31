カップル成立後のわがままボディグラドルとイケメン大学生がヴィラでお泊まりデート。ベッドで「チュー好きでしょ…」とイチャイチャが止まらない展開に。

【画像】わがままボディグラドルとイケメン大学生のキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開され、6組のカップルが成立した。

わがままボディのグラドル・みれい（24歳／グラビアアイドル）と“整形総額1,000万円”の美女・もも（24歳／小悪魔agehaモデル）2人の美女から迫られ、優柔不断に悩みまくっていただいすけ（24歳／大学生・モデル）。どちらともと濃厚なキスをするという異例の展開を経て「自分が優柔不断になった時でもずっと一途に想ってくれていた」と、だいすけが最終告白で選んだのはみれいだった。

そんな2人は日本帰国前にカップル成立を祝ってヴィラお泊りデートへ。日中は豪華なプールで遊び、みれいが作った“アボカドとタコのマリネ”をおつまみにプールサイドでお酒を飲むことになった。帰国した後のお付き合いを話し合い「楽しみまみれだ」と笑い合う2人。最後に2人でベッドに横になり、プール遊びの際「いつもみれいからチューしてる」とむくれていたみれいにだいすけは「いつもはしてくれないって言いよったから…」と自らキスをした。キスをしながら「チュー好きでしょ？」とだいすけに尋ねるみれい。「さあね？」と返事をするだいすけに「好きなくせに」と笑い、2人の夜はふけていった。