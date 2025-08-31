横山裕を「横山会」メンバーがサプライズ応援！「かっこいい背中で駆け抜けてほしい」（WEST.桐山照史）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『24 時間テレビ48』チャリティーランナー横山裕のもとへ、通称「横山会」メンバーがサプライズ応援にかけつけた。

■なにわ男子・大橋和也＆藤原丈一郎の分もエール！

横山を慕う後輩たち5人が、スタートから87キロ地点の休憩所に集結し、チャリティーランナー横山裕のサプライズ応援にかけつけた。集結したのはWEST.から濱田崇裕（「濱」は、異体字が正式表記）、桐山照史、小瀧望、Aぇ! groupから小島健、佐野晶哉の5人。仙台でのコンサートのため、応援に来られなかったなにわ男子の大橋和也、藤原丈一郎の分もエールを届けた。

濱田は、「つらさをあまり人に見せない人なのですが、僕らの前ではちょっとリラックスしてくれたらいいなと思います」とコメント。

桐山は、「今ようやく横山君のスピードになっているので決して無理せず、僕らが知っているかっこいい背中で駆け抜けてほしいと思います。頑張ってください」とコメント。

それぞれに事務所の先輩である横山裕にエールを送った。放送での対面は間に合わなかったが、中継終了間際に休憩所に入ったところに、横山会のメンバーを見つけた横山裕はうれしい表情を見せた。

果たして横山と、横山を迎えた5人が、どんな会話をしたのか？ その模様は9月1日21時から『完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側～子供たちのために走った真夏の挑戦！～』で放送予定。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

