「無難な色ばっかり」はもう卒業！【ZARA】トレンドど真ん中♡「赤色バッグ」

2025年秋冬の注目色としてランウェイでも多く取り入れられた「レッド」。秋の着こなしにトレンドを取り入れるなら、シンプルコーデの差し色にするだけで一気に華やぐ【ZARA（ザラ）】のレッドバッグに注目してみて。即、旬のムードをまとえるかも。

エレガントな雰囲気漂うレッドバッグ

【ZARA】「ミニ編み込みスエードバケットバッグ」\17,990（税込）

深みのあるレッドは秋冬のシックな装いに映え、ベーシックカラーのコーデを華やかに格上げできそう。スエードを使用した高級感のあるバケットバッグは、編み込み風のエンボス加工が特徴的。ハンドルを短く持つほか、カジュアルコーデに合わせてもこなれた印象が狙えます。ミニサイズなので、トレンドカラーをさりげなく取り入れたい人にぴったり。

メタリックが映えるレッドバッグ

【ZARA】「ボウリング クラックテクスチャーバッグ」\6,590（税込）

ヴィンテージ感のある風合いが魅力のレッドボウリングバッグ。トレンドカラーを大胆に楽しみたい人におすすめです。鮮やかな赤が主役になり、シンプルなジーンズスタイルに合わせるだけで旬のコーデが完成しそう。クラック加工による味のある質感と、メタリックな金具使いもアクセントに。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M