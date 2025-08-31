「死なないで」内田也哉子が振り返る母の言葉。内田舞と語る「比較しない」ことの重要性

SNSには、「子育てがつらい」「子どもにいつも怒ってしまう」「自分の子育てに自信がない」といった言葉が並びます。新刊『小児精神科医で3児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと 』の著者であり、ハーバード大学医学部の准教授で小児精神科医の内田舞医師はこういいます。

「子育てについて悩んでいる方は一人ではないとまずお伝えしたいです。私自身も3人の息子の子育てをしながら日々悩みますし、落ち込むこともあります。以前、対談でお会いした内田也哉子さんも私と同じく3人のお子さんを持っていて、同じようなことで悩まれていました。そのとき、子育ての悩みは誰しも同じなのだな、と感じました」

内田舞医師と内田也哉子さんが出会ったのは、2024年に真宗大谷派名古屋別院が企画したYouTube『人生講座』の対談で、出会ってすぐに、海外生活が長いという点、3人の子どもの母親であるということなど、共通点も多く瞬く間に意気投合したといいます。

その『人生講座』の対談を第5回×前後編で記事化。第3回目の後編では、也哉子さんが生前に樹木希林さんに教えられたある不登校の話から、日本社会に根を張る「生きにくさ」や「他者の評価が気になる」といった問題についてお伝えします。

※お二人とも姓が「内田」さんなので、以下より、下のお名前で表記させていただきます。

亡くなる前に母が伝えた大切なこと

内田也哉子（以下、也哉子）：私の母は7年前に他界しました。亡くなる2週間ぐらい前、9月1日のことだったのですが、病室で母が窓の外に向かって「死なないで、死なないで」と言っていたんです。私が「何を言っているの？」と聞いたら、「今日は9月1日。日本で子どもたちがたくさん自死を選んでしまう日なんだ」と言うんです。私はその事実をそこで初めて聞いて知りました。その時、母になぜその話をしたのか詳しく聞くことはできませんでしたが、母が亡くなった後に、生前『不登校新聞』という媒体でインタビューを受けていたことがわかりました。母はそこで、子どもたちの問題を知ったんですね。

子どもたちが学校に行けなくなってしまったことで、どんどん心を閉ざしていって、社会に適合できない、学校へ行けないという状態になって、最終的に自分なんて消えてしまったほうがいいという選択をしてしまう……。こんな悲しい現実があることを母が亡くなってから知りました。この一連の出来事を『9月1日 母からのバトン 』という本にしたのですが、そのために、いろいろな方にお話を伺いました。

日本では不登校が長年問題になっていますが、子どもたちが学校に行かない理由の多くが「無気力」なのだそうです。私は、学校でいじめに遭うから行けないとか、もっと何か違う理由があるのかと思っていました。でも、当事者にお話を伺ってみると、もっと捉えどころがないもので、生きていることの喜びとか、意味を見出せなくて無気力になり、何に目標を持ったらいいかわからなくて学校へ行きたくなくなってしまう……。もちろん、理由は複合的なものですが、こういったものも子どもたちの自殺率増加の要因のひとつになっていると知りました。

母は生前、「人間ってただ生きているだけじゃダメなの？」と問いかけていました。何か目標を持って使命をちゃんと感じて生きるのは素晴らしい。でも、そういった分かりやすくキラキラしたものがなくても、生きているだけでも十分じゃないかと……。「ここに咲いている雑草や石ころとかは存在していてはダメなの？」というとそうではない。役に立っていないように見えても実はすごく役に立っている。時には角度を変えた捉え方ができたら、子どもたちも自分自身にプレッシャーを与え過ぎないと思うんですね。

不登校というと、その子どもを見守る家族も心配のあまり焦ってしまい、早く軌道修正して、元に戻そうとしてしまいがちです。でも、「待つこと」も大事であるという話を伺って色々考えてしまいますね……。「なんで生きているかわからない」とか「無気力」という子どもはアメリカでも多くなっていたりするのですか？ 小児精神科の治療をしていて実感することはありますか？

平均値からはみ出ることが難しい日本社会

内田舞（以下、舞）：アメリカにも不登校や無気力な子どもたちはいます。医学的な部分のお話もあリ、誤解を生じるといけないので、少し丁寧に段階に分けてお答えをさせていただけたらと思います。

まず、無気力について考えてみたいと思います。無気力は、うつ病、うつ状態の症状のひとつである可能性があります。「うつ」と聞くと、塞ぎ込んで悲しいというイメージを描きがちですが、そうとは限りません。うつ気分というのは、ものすごくイライラするという気分もあれば、気力が湧かない英語で言ったら「Deflated（しぼんだ）」＝空気がなくなった状態であったり、「Easily bored（すぐに飽きる）」＝なんでも退屈だと思ってしまう状況もそれに当たります。「覇気がない」というのでしょうか。「モチベーションがない」「前に行くモメンタム（勢い）がない」というかそういった状況もうつ気分の一種です。もしかしたら うつ状態である可能性もあるので、治療といったら大げさなケースもあるかもしれませんが、専門家にケアしてもらうことで改善する可能性があるということをまずお伝えしたいです。

さらに、思春期の若者がやる気をなくす背景には何であっても『達成』を目指すグローバルスタンダードもあるでしょう。今の時代、日本に限らず、その傾向があまりに強いと感じます。子どもが成長段階で「これを達成するのが正しい生き方」「達成のためにやらねばならない」っていうものが強すぎるというか……。

也哉子：つまり、いつも人と比べていなきゃいけない状態ということですね。

舞：平均値はここだから、そこから落ちてはいけないとか、上がりすぎてはいけないみたいなもの……「指標」が様々なところにあると思うんですね。

これまで也哉子さんのお話を伺っていて、「素敵な生き方だな」と思ったのは、お母様の樹木希林さんから「学ぶことは一生続くことだから、今やらなくてもいい」と助言をもらって、そのことを決断できたことです。一期一会の出会いとそのときの自分の想いを大切にしている。そして、先に結婚し子どもを産んで、その後学ぶことがあってもいい、という考え方。優先順位は入れ替わってもいいし、最終的に「やっぱりやらないわ」という変更も全然アリだと思うんです。

でも、今の日本では、マイルストーン（中間目標地点）があまりにもきっちり置かれていることが多くて……。マイルストーンを達成できているかできていないかを気にせずにはいられない環境、それがとても残念だと思うんです。

みんなが同じレールに乗らなくていい

舞：これはうちの長男がおそらく学校で聞いてきたことなのですが、「みんなそれぞれ違う能力があって、その能力を発揮するタイミングも色々なんだ」と教えてくれたんです。だから、インスピレーションが来るのを待ってもいい。

実際に、うちの息子たちも三者三様で、長男はいわゆる優等生タイプで、とても優しいし本当に得意なものがたくさんあります。次男は本当にいい子ですごく優しい子なんですけど、どこからこの子がやって来たの？ というぐらい、めちゃくちゃ独創的でクリエイティブで（笑）。

也哉子：先が読めないタイプなんですね。

舞：そうなんです。先が読めないがゆえに、学校や習い事の先生たちが「どうしましょう」というようなこともあるんです。それは問題を起こすとか暴力的になるとかではまったくないんですが、「あれ？」「それ、今？」という瞬間がたくさんあって（笑）。三男に関してはまだ小さいのでかわいい盛りです。とにかく常にハッピーな子ですが、次男と長男があまりにも違って（笑）。これはいかなることか、と考えていたときに、長男が「人間には色んな能力があって、その能力を発揮するタイミングも色々だよ」と伝えてくれたわけです。

長男は、与えられたことをテキパキとこなし、リーダーシップも取るし、人との関係性も築くのがとっても得意で、そういったことが自然にできる子なので、どんな場でも輝きやすい子だと思うんです。次男は、創造性がすごかったり、予想できないようなアイデアが出てきたり、言葉遣いも詩的なものを選びます。今は周囲を驚かしてしまうことがあるけれど、次男のそういった部分が発揮されるタイミングも必ず来ると思います。ちょっと不安ではありますが、自信は持っています（笑）。

でも本来は、誰もが目標を持って何かをやらなければならないわけでも、みんなが求められたことを提示しなければならないわけではないですよね。みんなが同じレールに乗らなくていい。今、やる気が起きなければ、ただただ生き続けるだけでいいですよね。

人生を旅に例えてみると、考えやすいかもしれません。自分のジャーニー（旅）は、誰にも見えないものなんだから、ただ前に進めば行き着くところがあるかもしれない。たとえ行き着くところがなかったとしても、生き続けている中で経験することもたくさんあって、その中でちょっとした幸せを感じることもあるかもしれない。失敗は誰にでもあることだし、とにかく生き続けることで人生万々歳である、と私は思っています。

他者と自分を比べることはもったいない

也哉子：母も「周りから見たら何にも動いてないように見えたとしても、とにかくこの命を閉じることを自分で選択しないで。つらいかもしれないけど毎日毎日を生きていったら絶対に何かおもしろいことは転がっているから。自分はもう死に向かっていて、歳取ったらね、色んな病気になってね、すぐ死ねるから。だから急がない、とにかく急がない」と言ったことが、私自身にもすごく響きました。

私も潜在意識の中で、物事を急いてしまうことがあるんですね。子どもにも「早くしなさい」「早くしなさい」と朝から晩まで言っています。学校の用意とか、なんでこんなに1日中「早くしなさい」って言っているんだろうと……。私たちは一体何に向かって急いでいるんだろうって、母の言葉を聞いて思いました。

よく母は「周りと、自分を比べない」ということもよく言っていました。昔の日本では、「人様と比べるなんてはしたない」という感性が誰にもあったと思うんです。でも、今はSNSも含め、いろんな人の生活がよく見える世の中になってしまって……。やっぱり見えてしまうと比べたくなってしまうのは、人間の本質なんでしょうね。そこをどうやって和らげていけばいいんでしょうね……。

舞：そうですよね。同調性とか、人と比べることとか、比べられる環境の中で褒められる場がほしい、承認がほしいというのは人間としてあって当然なので、それ自体を恥じる必要はないと思います。

人間は社会的な動物だから、社会を築いてきたことで、これだけ繁栄できた。だから社会性や、集団として生きるために必要な能力や考え方、感覚が、進化の過程で私たちの脳にプログラミングされていると思うんです。だから、それを感じること自体は何も恥ずかしいことではないと思います。でも、それを一回咀嚼して飲み込んだとき、自分は誰なのか、自分はどんな人になりたいのか、自分はどんなことに喜びを感じるのか、という部分を見つめて、立ち返ることはとても重要なことだと思います。

先ほどもお話しましたが、私は幼少期に4回転校しています。それも違う国を跨いで変わったので、学校によって求められるものがまったく違うこともありました。アメリカでは床に座るのが子どものするべきことだと言われ、床にあぐらで座る。日本に帰ってきて、小学校で床にあぐらで座っていたら怒られるわけです。体育座りでしょ、正座でしょ、と言われる。

評価の仕方っていうのは変わるものだから、外から求められるものを気にしてもしょうがない。

子どもの頃、スイスに住んでいたとき、現地の子どもたちに囲まれて、唾をかけられたことがあって、それはちょっと怖い体験でした。でも、「私をアジア人という属性だけで判断して、自分より下だと思うってどういうこと？」と思いました。私がどんな人で、どんな目標や夢を持っているか、どんなことが好きか、何に興味を持っているか、といったことを何も知らずに勝手に私の外見や属性で判断しているのですから。

こういった差別はあってはならないことですが、差別を受けた側とすると、差別している人たちが私をどう見ているかは、私がどんな人間であるかとは全く関係ないことだな、だから、そんな評価を気にすることはない、と感じるようになりました。

也哉子：そう感じられた舞さんがすごい！

舞：いえいえ。でも、外的な評価って一歩離れたところがあるかもしれないですね。

也哉子：俯瞰して見ることができたわけですね。現象としてこういう差別というものが世の中にはあるんだと。そう思えたのは、幼い頃から異文化に触れていたことも大きかったのかもしれないですよね。同じ国の中でも転校すると、その学校、その地域でスタンダードが変わりますよね。そういうことを経験すると、他者からどう見られているかで、自分の基準を作るというのは無意味というか、もったいないと思えるようになりますよね。

◇9月1日公開予定の第4回では、人からどう見られているか、どう評価されるかが重要視される世の中で、どうしたら自分の心が守れるのか。仕事や子育てでイライラやうまくいかないとき、やり場のない思いをどうしたら解放できるのか。お二人の経験とともにお伝えします。

3歳から不登園の息子が小1で突然登校…父親が学んだ「子どもの急激な変化」の裏側