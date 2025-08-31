『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』で、チャリティーランナーをつとめているSUPER EIGHTの横山裕さん（44）を元気づけようと、事務所の後輩であるWEST.の茺田崇裕さん（36）、桐山照史さん（36）、小瀧望さん（29）、Aぇ! groupから小島健さん（26）、佐野晶哉さん（23）が応援にかけつけました。

通称『横山会』と呼ばれる横山さんを慕う5人は、スタートから87キロ地点の休憩所にサプライズで集結。茺田さんは、「つらさをあまり人に見せない人なのですが、僕らの前ではちょっとリラックスしてくれたらいいなと思います」と話し、桐山さんは、「いまようやく横山君のスピードになっているので決して無理せず、僕らが知っているかっこいい背中で駆け抜けてほしいと思います。頑張ってください」と、仙台でのコンサートのため参加することができなかった、なにわ男子の大橋和也さん（28）、藤原丈一郎さん（29）の分までエールを届けました。

放送での対面は間に合いませんでしたが、中継終了間際に休憩所に入った横山さんは、待ち構えていた後輩たちの姿を見てうれしそうな表情を見せていました。