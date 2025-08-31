蒼井優、子どもに隠していること告白「いつ気づくかなって」
【モデルプレス＝2025/08/31】女優の蒼井優が、31日放送の木村拓哉がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組「木村拓哉 Flow」（毎週日曜11時30分〜11時55分／TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局）に出演。育児の中で現在楽しみにしていることを明かした。
今年公開された映画「それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！」で、ヒーローを夢見る男の子・チャポン役の声優を務めた蒼井。声の仕事について「楽しいですね」「ぱっ、て全然違うところに連れてっていただけるから、それがすごい好き」と女優としての普通の仕事には無い、イメージの世界ならではの楽しさを口にした。
同時に「やっぱり本業の声優さんがいらっしゃって、その中で声かけていただけるって、本当に『お邪魔します』って」という思いがあるゆえ、教えを受けながらの仕事でもあると説明。映画「ハウルの動く城」（2004）や「君たちはどう生きるか」（2023）で声優経験のある木村も「その『お邪魔します感』はすごいあります」と頷いた。
また、アンパンマンの話題では、木村が子どもたちが皆夢中になることについて「アンパンマンってやっぱ…すごいよね！」とその素晴らしさを表現できず絶句してしまい、蒼井から「語彙力！」とツッコまれる場面も。声優としての「アンパンマン」映画出演は「難しかった」という蒼井だが、2022年に生まれた現在2歳半の長女には、蒼井が声を演じていることは伝えていないとも告白。「子どもにはバレない声を出しました」と口にすると、木村からは「でも、いつかバレるよそれ。『これ、そうだったんじゃん！』って」とツッコミが飛んだ。
しかし蒼井としては「いつ気づくかなって、そうなってほしいなって。本当にアンパンマン大好きなので」と、あえて自分からは伝えずに、子どもがいつか気がついてくれる日を楽しみにしていると説明。「この間は気づかなかったです！」とまだ気がつく様子がないと付け加えていた。
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆木村拓哉、声優の仕事で蒼井優に共感
同時に「やっぱり本業の声優さんがいらっしゃって、その中で声かけていただけるって、本当に『お邪魔します』って」という思いがあるゆえ、教えを受けながらの仕事でもあると説明。映画「ハウルの動く城」（2004）や「君たちはどう生きるか」（2023）で声優経験のある木村も「その『お邪魔します感』はすごいあります」と頷いた。
◆蒼井優、子どもに隠していることとは
また、アンパンマンの話題では、木村が子どもたちが皆夢中になることについて「アンパンマンってやっぱ…すごいよね！」とその素晴らしさを表現できず絶句してしまい、蒼井から「語彙力！」とツッコまれる場面も。声優としての「アンパンマン」映画出演は「難しかった」という蒼井だが、2022年に生まれた現在2歳半の長女には、蒼井が声を演じていることは伝えていないとも告白。「子どもにはバレない声を出しました」と口にすると、木村からは「でも、いつかバレるよそれ。『これ、そうだったんじゃん！』って」とツッコミが飛んだ。
しかし蒼井としては「いつ気づくかなって、そうなってほしいなって。本当にアンパンマン大好きなので」と、あえて自分からは伝えずに、子どもがいつか気がついてくれる日を楽しみにしていると説明。「この間は気づかなかったです！」とまだ気がつく様子がないと付け加えていた。
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
