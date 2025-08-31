HIKAKIN、1歳娘が動画に登場 初めてのUUUMに大興奮
YouTuberのHIKAKINが8月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ヒカキンの1歳娘、ついにデビュー」と題した動画で、娘が初めてUUUMを訪れる様子を公開した。
HIKAKINは、娘を抱っこした状態で「ミニキンちゃん、初めてのUUUM！」とコールすると、娘が「あっあっ！」と上を指さしながら反応。UUUMに到着すると、娘は大興奮の様子だった。
ファンからは「もう1歳だということが信じられない」「尊すぎてかわいい」「癒やされる」などといった感想が相次いで寄せられている。
HIKAKINは2024年1月1日に結婚発表。同年8月には女児誕生を報告していた。
