東北北部では、暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。９月１日夕方から２日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

９月１日から２日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海に進み、低気圧からのびる前線が日本海を南下するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の予想］９月１日に予想される１時間降水量は多い所で、東北日本海側 ４０ミリ東北太平洋側 ３０ミリ１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北日本海側 １２０ミリ東北太平洋側 ８０ミリ［防災事項］東北北部では、９月１日夕方から２日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、９月１日昼過ぎから２日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。