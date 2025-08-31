エイベックスが主催する音楽フェス「ａ−ｎａｔｉｏｎ ２０２５」の二日目公演が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された。終盤で登場したＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰは、２８日に中島裕翔がグループを電撃卒業したばかり。７人の新体制となってから初のパフォーマンスとなった。

グループの公式チャンネルでステージの模様が配信され、開始直後で視聴者数は１２万人を記録した。ステージに７人のシルエットが写し出され、有岡大貴（３４）は「初めまして！ａ−ｎａｔｉｏｎ！Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰです！よろしくお願いします」とあいさつ。続けて高木雄也（３５）が「一緒に声だそうぜ」とあおり、１曲目で代表曲「ウィークエンダー」を繰り出した。

新体制となり、中島が担当していた部分の歌割りも新たに。視聴者の中には「７人の現実を突きつけられたけど」「ダメなんだけど、どうしても裕翔の影を追ってしまう」と寂しがる人も見られたが、変わらず輝きを放つ７人の姿に「泣いちゃう」「大好きだよー」「みんな輝いている」「キラキラアイドルＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ大好きだよ」と愛のあるコメントが飛び交った。