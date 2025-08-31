新型コロナウイルスの流行が収束して数年が経ったあともマスクを外せずにいる2人の少女に共感の声!!【作者に聞く】
現在は社会人をしながら執筆を続けているはつきななこ(@nanako02190219)さん。2020年1月より、漫画やイラスト作品をpixivにて公開している。2022年1月公開の読切漫画「さよなら、マスク」は、はつきななこさんが自身の学生時代の体験をもとに描いた作品。どうしてもマスクを外せない主人公・大倉に共感した読者からたくさんのコメントが寄せられている本作。なぜこの作品を描いたのか、作品に込めた思いとは…？はつきななこさんに話を伺った。
本作「さよなら、マスク」の主人公は、新型コロナウイルスの流行が収束して数年が経ったあとも、なおマスクを外せずにいる2人の女の子達で、作者のはつきななこさん自身の実体験が色濃く反映されている作品だ。作品を描くきっかけとなったのは、当時担当していた編集者の一言だったという。 「『貴方にしか描けない話を描いて欲しい』と言われて人生を振り返った」と、はつきなさんは語る。
振り返った先にあったのは、思春期の頃の記憶。彼女は長いあいだマスクを外せずに過ごした経験を持ち、その葛藤や孤独感が作品の根幹となっている。さらに、作中に登場する教師やクラスメイトは、実在の人物をモデルとしているという。
本作には、多くの読者から共感の声が寄せられている。「こういう考え方があることを大衆に表現してくれるだけですごく助かる」という感想には、はつきなさん自身も「こんなにも共感していただけるのかと驚きました」と率直な思いを語る。そして、「“人にどう思われるか”より、“自分が楽に生きられるか”を大切にして欲しいですね。生きやすい方を選択したことに対して責めてくる人のことは、無視していいと思います」と読者へのメッセージも添えてくれた。
「さよなら、マスク」は、単なるフィクションではなく、作者自身が歩んできた過去を織り込みながら生まれた作品だ。読者にとっては“誰もが抱える思春期の痛み”を思い起こさせる、静かな共感を呼ぶ物語となっているため一度読んで欲しい作品だ。
取材協力：はつきななこ
