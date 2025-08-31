8月31日、新潟競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2200m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、オリオアルセーリオ（牝3・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にヴィルナタール（牝3・美浦・手塚貴久）、3着にピコラ（牝3・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは2:13.3（良）。

2番人気で江田照男騎乗、ムーンストラック（牝3・美浦・武市康男）は、4着敗退。

【新馬/札幌5R】レイデオロ産駒 エリプティクカーブが早め先頭から押し切る

母はリナーテ

ルメール騎乗の1番人気、オリオアルセーリオが初勝利を飾った。レースではスムーズに先行。1コーナーを4番手でカーブしていくと、終始ロスなくポジションをキープして馬群の中を進出していった。直線では早々に進路も開き、横並びの追い比べの中からじわじわと抜け出し、最後は1馬身半ライバルを振り切ってゴールした。母は重賞戦線で活躍したリナーテ。

オリオアルセーリオ 5戦1勝

（牝3・美浦・木村哲也）

父：レイデオロ

母：リナーテ

母父：ステイゴールド

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム