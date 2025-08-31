アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（30）が31日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。仲良しの女優2人の前で涙を見せた過去を明かした。

この日はプライベートで親しくしている女優の伊藤沙莉と堺小春とトークを展開。普段の会話が話題となると、玉井が「仕事の話もたまにするよね」と話し、伊藤は「たまに真剣な話をする」と応じた。

玉井は「一度だけさ、2人の前で私が泣いたことある」とぶっちゃけ、堺は「あたしね、今日絶対それを言おうと思ってた。なんかあの日の夜って忘れられないよね」と続けた。

玉井と堺は日頃はあまり酒は飲まないが、伊藤は飲むとしたものの「珍しく沙莉んちで飲もうってなったんだよね」と回顧。玉井は「誕生日をお祝いしてくれたの」と打ち明けた。

堺は日頃は泣かない玉井が「珍しくぽろぽろと泣いていたね」と暴露。伊藤は「めっちゃ可愛い女だった」と冗談めかして話してみせた。

玉井は25歳でコロナ禍が落ち着いた頃だったとし「仕事のこととかで結構悩んでて。あんまり私人に悩みを相談するタイプじゃないんだけど、話したんだよね。こういうふうにやりたいのにこれがうまくいかないとか。珍しく」と言い、「そしたらぽろぽろ泣いちゃって」と振り返った。

「なんかその時は私はめちゃうれしかったし」と続けると、伊藤は「なんかさ、全力で答えてやろうと思ったよね」、堺も「そう。あんたの悩み、聞いてやるよって」と明言。伊藤は「絶対に導いてやると思った。どこにって感じだけど」と笑ってみせた。

玉井は「なんか割と悩んだりとか、もやもやっとすることがあって、相談するのはこの2人かもしれない」と信頼を口に。伊藤は「うれしい」と目を細めた。