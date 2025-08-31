サマー2000シリーズ最終戦「第61回新潟記念」が8月31日、新潟競馬場で行われ、2番人気シランケド（牝5＝牧浦）が外から豪快に差し切って重賞2勝目を挙げた。

デビューから無傷の3連勝で1番人気に支持されたエネルジコ（牡3＝高柳瑞、父ドゥラメンテ）は2着。5番手追走から直線半ばで抜け出しかけたが、シランケドに外から半馬身かわされた。クリストフ・ルメール（46）は「（青葉賞以来）4カ月の休み明けでもいいレースをしてくれた。この後、体が良くなってくれば上のクラスでも結果を残せる」と振り返った。

【3着ディープモンスター】菅原明良「しまい良く伸びてくれた」

7番人気ディープモンスター（牡7＝池江、父ディープインパクト）が3着に入った。4角10番手から伸び、粘るシンリョクカに鼻差先着。初コンビの菅原明良（24）は「しまい良く伸びてくれた。折り合いが難しい馬で少し力みそうだったが、我慢してくれた」と振り返った。7歳の晩夏を迎えても衰えは見られず、秋の重賞路線でも活躍ができそうだ。

4着シンリョクカ（木幡初）瞬発力勝負では分が悪いので2番手から抜け出す競馬。56キロの重量でも頑張ってくれた。

5着ヴェローチェエラ（丸山）中1週で札幌から転戦したが、いい雰囲気だった。コーナーが4つあるレースの方が乗りやすいが、しまいもしっかりしていた。

6着ブレイディヴェーグ（津村）ゲートはそれなりに出た。道中行きたがる面も何とか我慢できたが、伸び切れなかった。暑さもあるのか…。

7着バレエマスター（菊沢）前走から200メートル延びて、リズム良く走れた。

8着ナムラエイハブ（吉田隼）精いっぱい走れたが…。時計がかかった方がいい。

9着コスモフリーゲン（柴田大）力は出し切れたが…。

12着アスクカムオンモア（戸崎）思いのほかポジションを取れて流れに乗れたが、伸び切れなかった。これから力をつけてくれば。

13着ダノンベルーガ（佐々木）折り合いは良かったが、3角で窮屈になった時、頭を上げてしまった。

15着グランドカリナン（大野）この暑さで行きっぷりがひと息だった。涼しくなれば…。

16着サスツルギ（野中）現状での走りはできたが。