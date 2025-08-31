「ヨーチエン、イカナイ」イヤイヤ期はただの通過儀礼!?副園長先生の「儀式です」の言葉にSNSで絶賛の嵐【作者インタビュー】
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。これは下の子が幼稚園に通い出したばかりのころの話だ。「ヨーチエン、イカナイ」と毎朝グズる我が子との戦いにホトホト参っていたヨカさんに、幼稚園の副園長先生が“ある言葉”を投げかける。「お母さん！それは…」に続く言葉とは、一体…？イヤイヤ期まっただ中のお子さんを持つママ必見のお話である。
本作「幼稚園の先生の言葉に救われた話」は、作者であるヨカさんの次男・ナオたんの話だ。幼稚園に通い始めて1カ月…飽きもせず毎朝「幼稚園に行きたくない」とグズっていたナオたん。慣らし保育から時間が延びて6時間保育になった途端、「行きたくない」とグズりはじめた。そんな状態の我が子を幼稚園の先生に任せて、ヨカさんは心苦しい思いを抱えたまま職場へ向かう毎日を送っていた…。ある朝、本日も絶賛グズり中の我が子と格闘しながら幼稚園へ向かうと、副園長先生は「『儀式』です」とひと言。この言葉に救われたヨカさんは、「儀式ね〜」と余裕を持って接していると、ナオたんはグズらず幼稚園に行けるようになったようだ。
ほかにも、初めての育児で不安だったヨカさんが救われた言葉は「長男は1歳から保育園に通っていたのですが、なかなか言葉が出てこない子で心配していたら、先生に『この子は大丈夫です。お母さん、大丈夫ですよ！』って言ってもらえたことに救われました」とのことで、「イヤイヤ期の子供を前にすると、自分と子供しか見えなくなってしまって焦ってしまいがちですが、案外周りの人はやさしいです。SNSとかの悪い情報にばかり目を向けがちですが、リアルでは助けようとしてくれる人が必ずいますよ！」と育児を頑張る方にエールをくれた。
本作を読んだ読者からは「儀式!!先生、発想のセンスいいなあ」「儀式・通過儀礼と思えば心が穏やかになりそうです」と絶賛する声であふれた。
考え方を変えると少し楽になるかも。ぜひ読んでみて欲しい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
