【ムリ！義母に援助1万円】義姉の怒り「お母さんを見捨てるつもりなの！？」＜第7話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第7話 義姉の直談判
【編集部コメント】
義姉のところも同じくカツカツのようで、1万円を2万円に増やすとかなりの負荷になる様子。それだけでなく、「きょうだいなのに負担が平等でない」というところに納得がいっていないようです。「財布の紐を握っているのはカオリさん」だと知っている義姉は、同情を誘うかのようにすがりついてきました。しかし義姉にここまでされても、カオリさんの意思は揺るがないようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第7話 義姉の直談判
【編集部コメント】
義姉のところも同じくカツカツのようで、1万円を2万円に増やすとかなりの負荷になる様子。それだけでなく、「きょうだいなのに負担が平等でない」というところに納得がいっていないようです。「財布の紐を握っているのはカオリさん」だと知っている義姉は、同情を誘うかのようにすがりついてきました。しかし義姉にここまでされても、カオリさんの意思は揺るがないようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび