リボ払い29万→借金してカードゲーム？夫の金遣いにあきれる妻、離婚したいと思うのは心が狭い？【ママリ】

写真拡大

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママの夫は隠れて借金をしていたそうで、その総額はなんと90万円。以前も50万円お金の無心をしたことがあったそうで、裏切られた気持ちでいっぱいの投稿者ママ。これで離婚するのは心が小さいのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

夫が総額90万の借金を抱えていたなんて…

旦那のリボ払い29万発覚し、さらに問い詰めたら合計90万の借金があることがわかりました。
今月も足りないどうしようって言いながらやりくりしていたのに自分は借金してカードゲームですか、、、（笑）
自分の親に援助してもらって借金を返済していくみたいなのですが、以前も嘘をつかれて50万必要と言われ、問い詰めたら株を寝ながらやって、桁を間違えて確定してしまったとのこと。これも本当かわからない。

もう、裏切られたとしかおもえないのてすがこれで離婚するのは私の心が小さいですか？

今は、いびきかいて昼寝してます。これもムカつく。事の重大さわかんねえのか？

出典：
qa.mamari.jp

リボ払い29万円もなかなかすごいですが、隠れて借金合計90万はさらに驚きます。しかも以前にも50万円必要と言い出したことがあるのだとか…。

これでは投稿者ママが離婚を考えるのも無理はないように思えます。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

反省していない

反省してないんでしょうね

親をあてにしてる時点で
そう思います

この先も
こういう事が続くと思いますし
私なら離婚します🤣

お金の使い道をまともに判断が出来ないんじゃ信用できないのと
将来が不安でしかないです💦

出典：
qa.mamari.jp

この先も同じことが続くと思うから、自分だったら離婚すると言うこちらのママ。親を当てにしている時点で反省していないと判断したようです。

投資で50万の次に趣味で90万円借金だなんて、普通の人では考えられないですよね。

お金のことでうそをつく人は繰り返す

簡単に借金したりお金の事で嘘つく人はこれからも繰り返しますよ…💦
うちも3社から借金見つかり相手の親が肩代わりするのを条件に離婚しませんでしたがそれからもお金のトラブルばかりでした。
なぜか本人が1番重大さに気づかず反省しないんですよね😥
うちなんて詳細も語らず謝罪もなしです。
ずっとこういう人なんだ。しょうがない。と思ってましたがとうとう離婚を決意しました💦
お金がなくて1番困るのは子供なので😩

出典：
qa.mamari.jp

「簡単に借金したりお金のことでうそをつく人はこれからも繰り返す」と自身の経験をもとに話してくれたこちらのママ。夫が同じように借金をする人だったようで、離婚を決意したそうです。

子どものためにも、借金ばかりする人とは一緒に暮らせませんよね。

離婚を決意した

夫が自分のため毎月２０万使って生活費が全くもらえない生活に限界を感じて、離婚を決意したところです。

読んでいて重なる部分だらけで🥲
シングルの生活より今までの生活が不安、という言葉にかなり共感して、勇気がでました。。

父親としの自覚のなさにへどがでます！
全然心は小さくないし、今までの自分を褒めてほしいです。

出典：
qa.mamari.jp

こちらのママも夫が同じような人で、離婚を決意したようです。夫が借金ばかりすると、シングルになってからの生活より、今までの生活の方が不安と思うくらいなのですね…。

「離婚を考えても、全然心は小さくない」と背中を押してくれています。

反省して変わってくれないなら離婚も視野に

配偶者が借金をする人だと、毎日生活が不安で仕方がないですよね。どれだけ自分がまじめに働いても報われる日が来ないかも。

そんな気持ちで毎日を過ごすよりも、いっそ借金をする人は切り捨てて、自分と子どもだけで新しい生活を始めた方が気持ち的に楽なのかもしれませんね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ