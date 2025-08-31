もう、何て返信すればいいの？会話を締めた後の“追いLINE”に、心が疲弊する【ママリ】

LINEの終わらせ方で…

ママ友に限らずだけどLINEが何ターンか続いて、

私が文末に“忙しいのにLINE返してくれてありがとう。またね！”みたいな締めの文を送っても普通に返してきてまだ続く感じの文章送ってくる心理はなんなんだろう🤔

私もえっ、、と思いながらもそれに返信したら既読無視とか。

どうしたいのか分からない人たまにいるからイライラする😓 出典：

qa.mamari.jp

LINEでのやり取りで「どう終わらせたらいいの？」と困ったことはありませんか？この記事では、会話を終わらせたいときに感じるモヤモヤについて紹介します。投稿者さんは「ありがとう、またね」と締めくくったのに、相手からはまだ続きそうな返信が…。そんなとき、どう対応すればいいのでしょうか？

しっかりと締めの文章を送って終わるつもりが、相手からまだ続くような返事きたら少し戸惑いますよね。しかもせっかく返したのに既読無視されるとのことで、投稿者さんはイライラが募ります。



相手もまだ他に聞きたいことがあるのかもしれませんが、それならきちんと相手の人が終わらせてほしいですね。

相手に合わせるしかない？

こちらは終わるようにしているのに、連絡くると返さないと無視してるみたいで困りますよね…

私はもう周りに合わせてます…(グループラインです)

1ラリーか2ラリーで抜けてます… 出典：

qa.mamari.jp

この投稿には、同じ様な経験をした方から「周りに合わせている」という意見がありました。やはり返事が来たら「返さないと」と感じてしまうようで、投稿者さんと同じく無視することはできないようです。



相手にとっては気にならないかもしれませんが、文字だけのやり取りでは感情も読み取りにくいですよね。「親しき中にも礼儀あり」という言葉があるように、お互い気持ちよく会話が終われるようにしたいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）