◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 4-3 ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)

前夜にも最下位ロッテを相手に逆転負けを喫していたソフトバンク。この日も逆転負けでカード負け越しとなり、2位日本ハムとのゲーム差も広げられませんでした。

対するロッテの先発は小島和哉投手。両チーム無得点で迎えた2回には、先頭からの連打でノーアウト1、3塁の好機をつかみ、嶺井博希選手のタイムリーで先制に成功します。その後は無死満塁とチャンスを拡大するも、さらなる追加点とはなりませんでした。

そんな中、直後の2回裏には先発・松本晴投手が佐藤都志也選手から同点ソロを浴びます。さらに3回には、先頭で迎えたロッテのルーキー・西川史礁選手から始まる連打で無死1、3塁のピンチ。ここでパスボールが生まれ、勝ち越しを許しました。さらに無死1、3塁からゴロの間にさらなる追加点を許します。

さらに4回には3番手・木村光選手が、友杉篤輝選手のプロ初HRを浴び失点。ロッテに3点のリードを許しました。

6回には谷川原健太選手のソロHR、8回には柳町達選手のタイムリーで1点差と迫るも、さらなる反撃とはならずゲームセット。逆転負けでの2連敗を喫しました。

首位のソフトバンクに1ゲーム差と迫る2位日本ハムは、両日デーゲームを戦い2連敗。ソフトバンクにとってはゲーム差を広げるための負けられない試合となっていましたが、前日に続いて最下位のロッテに敗れる結果となりました。