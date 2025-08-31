Image: AZAYAKA JAPAN

週末の朝、炊きたてのごはんの香りで目覚める――そんな贅沢な時間を過ごしたいと思いつつも、土鍋は難しそうだからと諦めていませんか？

400年の歴史が生んだ「失敗しない土鍋」

有田焼の老舗窯元「安楽窯」が手がける土鍋「かとはん」。昭和13年から陶磁器を焼くための耐火器を作り続けてきた技術力が、家庭用土鍋に結実しました。

プロの料理人向けに作られてきた業務用土鍋を、家庭でも使いやすくアレンジ。耐火性に優れたペタライトを独自配合することで、火加減の調整がシンプルになり、失敗知らずの土鍋が実現したのです。

「ほったらかし」が生む究極の美味しさ

土鍋ごはんの面倒なイメージを覆すのが、「かとはん」の調理法。中火で沸騰させ、弱火で6分、その後10分ほったらかすだけ。この「ほったらかし」の時間こそが、実は美味しさの秘密です。

遠赤外線効果により余熱調理が進み、お米の甘みと旨みを最大限に引き出します。丸みを帯びたどんぶり型の形状が対流を生み出し、一粒一粒にムラなく火が通る設計。これ、まさに料亭で食べるあのツヤツヤごはんの再現ですよね。

週末の食卓を変える「育てる道具」

付属の中皿を使えば、ごはんを炊きながらおかずも同時調理可能。炊飯の蒸気でスチーム調理ができるので、野菜は栄養を逃さずホクホクに。時間がない平日は電子レンジでも炊飯できる2WAY仕様というのも、現代のライフスタイルに寄り添った設計です。

使い込むほどに土鍋特有の風合いが増し、まさに「育てる道具」として愛着が湧いてきます。これなら、週末に家族や友人に振る舞う土鍋ごはんが、ちょっとした自慢の一品になりそうです。

本物の道具がもたらす満足感

時間があるオフの時間にこそ、あえてアナログな道具で丁寧にご飯を炊く。そんな贅沢な時間の使い方が、明日への活力を生み出してくれそうです。

まもなく販売期間が終了するので、気になった方はぜひ詳細をチェックしてみてください。

>>【有⽥焼】⽕加減かんたん！ほったらかしでできる料亭の絶品⼟鍋ごはん「かとはん」

