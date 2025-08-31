モデル・女優の林芽亜里さんの活動10周年を記念したカレンダーフォトブック『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026』（KADOKAWA）が、自身の20歳の誕生日である11月5日にリリースされます。



【写真】おどける林芽亜里さんに急接近！

non-no専属モデルとして同世代女子の支持を集めながら、ドラマ『熱愛プリンス』でのヒロイン役や夜ドラ『ワタシってサバサバしてるから2』への出演するなど、女優としても活躍している林さん。同作は、そんな彼女が“等身大の今”をさらけ出したメモリアルな一冊になっています。



壁掛けのカレンダーと48ページの大ボリュームなフォトブックをスリーブケースでセットした特別仕様となる予定。さらに、誕生日の11月5日にちなみパーソナルな部分に切り込んだ115問115答も掲載。オール韓国ロケでの撮り下ろしで、20歳目前の無邪気な表情から、モデル・女優としての表現力を感じさせるカットまで、多彩な魅力を収録しています。本人が登壇する発売記念イベントの開催され、11月9日に東京、11月15日に大阪、11月16日にオンラインとなっています。



林さん「20歳、活動10周年という特別な時に『カレンダーフォトブック』発売できることとてもありがたく思います。みんなこの衣装好きそうだな~、こういうシュチュエーション好きかな~といつも応援してくださる皆様のことを頭に浮かべながら撮影しました！もちろん初めて知ってくださった方も楽しんでもらえるような写真がたくさんあります！ 韓国･釜山でのいつもと違った？いつも通りの？私を楽しみにしていて下さるとうれしいです！」と喜びを語っています。