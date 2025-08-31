ロクシタンから、贅沢アーモンドが香るボディケア限定アイテム登場♡

南仏オートプロヴァンスの自然の恵みをぎゅっと詰め込んだ、ロクシタンの「アーモンド」シリーズが2025年9月3日（水）より限定発売されます。大容量500mLのシャワーオイルや、贅沢にアーモンドオイル50％配合のサプルスキンオイル（100mL・50mL）が登場。べたつかず軽やかに全身に浸透し、肌をやさしく包み込む香りで、夏のダメージ肌を心地よくケアします♡

贅沢な使い心地のシャワーオイル



ロクシタンの「アーモンドモイスチャライジングシャワーオイル」は、オイルで肌をやさしく洗い上げるユニークなアイテム。

冷房や紫外線で乾燥した夏の肌も、しっとりとしなやかに洗い上げます。限定の500mLサイズ（5,610円・税込）は、たっぷり使えるので毎日のバスタイムを贅沢な癒し時間に変えてくれます。

軽やかに肌を包むスキンオイル



美容成分豊富なアーモンドオイル＊を50％配合した「アーモンド サプルスキンオイル」は、全身に心地よくなじむ使用感で大人気。

スプレータイプの100mL（6,600円・税込）と手軽な50mL（4,180円・税込）の2サイズで展開され、べたつかずに軽やかに肌を包み込みます。

渋谷店・横浜ジョイナス店・銀座三越店では定番品としても販売中です。

発売日・予約情報



「アーモンド」シリーズは2025年9月3日（水）より限定発売。全国のロクシタン店舗および公式通販サイトで予約受付中です。

夏のダメージを受けた肌を秋に向けてやさしく整えたい方におすすめの限定アイテムです♪

アーモンドで秋のバスタイムを贅沢に♡



ロクシタンのアーモンドシリーズ限定アイテムは、香りと使用感の両方で毎日のケアを格上げしてくれます。シャワーオイルとスキンオイルを組み合わせれば、肌も心も満たされる贅沢なバスタイムに。

限定発売のこの機会に、南仏の自然の恵みを取り入れて、秋の肌ケアを楽しんでください♡ぜひ家族や友達と一緒にも楽しんでみてください。