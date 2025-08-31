三崎港直送のまぐろネタが半額以下ってマジ！？まぐろ問屋の「創業祭」が大特価すぎる。《9月限定》

2025年9月1日から30日まで、まぐろ問屋の各店舗で「創業祭〜まぐろ100トン祭〜」を開催します。

コスパ良すぎでしょ...

期間中は、神奈川県三崎港直送、鮮やかな赤身としっとりした身質が特徴の「三崎めばちまぐろ」を半額以下で味わえるビッグチャンス。

「三崎めばちまぐろ赤身」は通常価格380円（税抜）のところ特別価格180円（税抜）、「塩漬けびんちょうまぐろ」は特別価格180円（税抜）、「三崎めばちまぐろ赤身と、塩漬けびんちょうまぐろのW盛」は特別価格290円（税抜）に値下げ。

なお「三崎めばちまぐろ赤身」は、鮨道場のみ特別価格160円（税抜）で販売します。

開催店舗は以下の通りです。

・まぐろ問屋 三浦三崎港 （横浜ポルタ店・マルイファミリー溝口店）

・まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み （渋谷ヒカリエ店）

・まぐろ問屋 恵み （新横浜ぐるめストリート店、原宿ハラカド店）

・まぐろ問屋 めぐみ水産 （マークイズみなとみらい店、戸田公園店）

・まぐろ問屋 やざえもん （那覇新都心あっぷるタウン店・サンエー浦添西海岸パルコシティ店）

・まぐろ問屋 恵み―鮨道場― （横浜ワールドポーターズ店）

キャンペーン対象商品は無くなり次第終了です。

また、9月16日までは公式LINEアカウントにて「まぐろ総選挙2025」も開催中。まぐろメニュー全23品の人気投票を行います。

上位3品は10月の「創業祭第2弾」で登場し、通常価格のまま1.5倍増量するキャンペーンを開催予定です。

（東京バーゲンマニア編集部）