◆九州六大学野球秋季リーグ戦第1週第2日 久留米大11―20北九大（31日、北九州市民）

延長12回。雨による中断も含めると4時間を超えた大熱戦を制し、北九大が開幕2連勝を決めた。「この試合で勝つのと負けるのではかなり差がある。この勝ちは大きいと思います」と山本浩二監督は最後まで粘った選手をたたえた。

5―3で迎えた9回裏に同点とされ、タイブレークに突入した延長10回。3点を勝ち越したが、その裏同点とされた。11回も2点リードしたが守り切れず。最後は12回に一挙10点を挙げて、追いすがる久留米大を突き放して勝利を決めた。

両軍合わせて28安打、31得点というすさまじい打ち合いで最も輝いたのは、今季からレギュラーに抜擢された北九大の1年生だ。7番古謝志侑（1年・岡山学芸館）が同点の7回に右翼スタンドへ3ランを放って一時勝ち越すと、5―5で迎えた10回にも2打席連続となる3ランを右翼席へ放り込んだ。大量点をあげた12回は右越えの適時三塁打で1点を追加。4安打7打点と大暴れした。「リーグ戦での本塁打は初めて。高校時代も公式戦では打ったことがなかったので」と本人もびっくりの柵越え連発となった。

4回の中前打でリーグ戦初安打を記録。その次の打席は二ゴロに倒れた。「7回は前の打席で詰まっていたので、タイミングをずらして甘く入った球を打ったらうまくはまりました。1打席ごとに修正して打つことができた。12回はゾーンに入っていて打てるイメージがありました」とバットを振り抜き、右方向へ長打を飛ばした。「思い切りバットを振れるので、1年生だけど期待してスタメンで使いました。思い切りが良くて元気がいい。エンドランやバントより、変化球を思い切り打ちなさいと言いました」と言う山本浩二監督の期待をはるかに越える活躍ぶりだった。

12回に適時三塁打を放ち両手を上げてガッツポーズをする北九大の古謝

地元沖縄から「県外へ出て寮生活をしたかった」と岡山学芸館高へ進学し、3年夏は甲子園に出場。「3年間甲子園を目指してきた意味があったと思いました」と聖地を楽しんで3試合を戦った。今年は地元の沖縄尚学高が甲子園で優勝。中軸を務め三塁を守っていた安谷屋春空（3年）は中学時代に同チームでプレーした後輩だ。「知っている選手もいたし、沖縄のチームが優勝するのはうれしかった」。安谷屋にはSNSで「頑張れよ」とメッセージを送っていた。

沖縄から岡山へ進んだ古謝は「公立の大学で神宮を目指したい」と岡山から北九州大へ進学。「個人の成績とかタイトルとかは考えていなくて、3年生の先輩たちと神宮に行きたい。そのためにチームを勝たせるような選手になりたいです」と今後の目標を挙げる。チームで沖縄出身者は古謝のみ。地元の後輩に負けないよう北九州で輝く沖縄の星になる。（前田泰子）

◆古謝 志侑（こじゃ・しゅう）2006年8月5日生まれ。沖縄県南城市出身。知念小2年のとき「知念イーグルス」で野球を始め、知念中では「安仁屋ヤングスピリッツ」に所属。岡山学芸館では3年夏に1番一塁で甲子園出場し3回戦で神村学園（鹿児島）に敗退。172センチ、74キロ。右投げ左打ち。