ニベアから新作ボディミルク発売。秋冬に向けて、透明感のあるうるおい肌にケアしていこ
ニベア花王は、2025年8月30日から美容液ボディミルク「ニベア ルーセントビューティ」を発売します。
1日中うるおい続いてキメつや肌に
今回登場するのは、3タイプから選べる美容液ボディミルク。
肌の角層まで浸透する美容液ミルクが、うるおいを1日中キープします。全タイプに保湿成分であるヒアルロン酸（ヒアルロン酸Ｎａ）、グリセリン、グリコーゲン、グリセリルグルコシド、グルコサミンを配合し、ニベアが大切にしている「キメ・つや・なめらかさ」にアプローチ。しっとり潤い、透明感のある美肌へ導いてくれます。
「ニベア ルーセントビューティ」のラインアップは、以下の通り。
・ディープモイスチャー 浸透保湿美容液ボディミルク。
肌のキメがなめらかに整い、艶やかな美肌に。華やかで上品なリッチローズの香りで、心までやさしく満たしてくれます。
200g入りボトルタイプと350g入りポンプタイプの2タイプ。
・バイタルエンリッチ ふっくら豊潤美容液ボディミルク
乾燥でごわつきやすい肌も、ふっくらキメが整い、吸いつくようなハリのあるうるおい透明美肌に導いてくれます。上質でおだやかなカモミール＆ローズの香り。
330g入りポンプタイプの1タイプのみ。
・シルクブライトニング ブライトニング美容液ボディミルク 【医薬部外品】
乾燥によるくすみが気になる肌も、シルクのようになめらかにうるおい、明るく透明感のある美肌に。上質で爽やかなシトラス＆ローズの香りです。
330ml入りポンプタイプの1タイプのみ。
価格は、いずれもオープンです。
