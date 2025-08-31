ニベアから新作ボディミルク発売。秋冬に向けて、透明感のあるうるおい肌にケアしていこ

ニベア花王は、2025年8月30日から美容液ボディミルク「ニベア ルーセントビューティ」を発売します。

1日中うるおい続いてキメつや肌に

今回登場するのは、3タイプから選べる美容液ボディミルク。

肌の角層まで浸透する美容液ミルクが、うるおいを1日中キープします。全タイプに保湿成分であるヒアルロン酸（ヒアルロン酸Ｎａ）、グリセリン、グリコーゲン、グリセリルグルコシド、グルコサミンを配合し、ニベアが大切にしている「キメ・つや・なめらかさ」にアプローチ。しっとり潤い、透明感のある美肌へ導いてくれます。

「ニベア ルーセントビューティ」のラインアップは、以下の通り。

・ディープモイスチャー 浸透保湿美容液ボディミルク。

肌のキメがなめらかに整い、艶やかな美肌に。華やかで上品なリッチローズの香りで、心までやさしく満たしてくれます。

200g入りボトルタイプと350g入りポンプタイプの2タイプ。

・バイタルエンリッチ ふっくら豊潤美容液ボディミルク

乾燥でごわつきやすい肌も、ふっくらキメが整い、吸いつくようなハリのあるうるおい透明美肌に導いてくれます。上質でおだやかなカモミール＆ローズの香り。

330g入りポンプタイプの1タイプのみ。

・シルクブライトニング ブライトニング美容液ボディミルク 【医薬部外品】

乾燥によるくすみが気になる肌も、シルクのようになめらかにうるおい、明るく透明感のある美肌に。上質で爽やかなシトラス＆ローズの香りです。

330ml入りポンプタイプの1タイプのみ。

価格は、いずれもオープンです。

